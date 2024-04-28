Михаил Ведерников поблагодарил работников скорой за спасённые жизни

16:03, 28 апреля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником. Обращение он опубликовал в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова









«В праздники и в выходные, в любое время дня и ночи вы спешите в самые отдалённые населенные пункты, на места происшествий и аварий. Только за прошлый год бригадами скорой помощи было совершенно более 200 тысяч выездов!» – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона поблагодарил медиков за непростой труд, за выдержку и колоссальную самоотдачу. «Спасибо за спасённые жизни. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия!» – заключил губернатор.