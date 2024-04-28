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Реставрация продолжается в Серафимовском приделе Троицкого собора Пскова

Реставрация продолжается в Серафимовском приделе Троицкого собора Пскова. Об этом сообщает АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

​Реставрация продолжается в Серафимовском приделе Троицкого собора Пскова. Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»

С помощью современной техники готовятся отверстия под цементацию фундамента. Кроме того, выполняется инъектирование фундамента по мере подготовки специальной смеси.

Работы обеспечены археологическим сопровождением, подчеркнули в АНО.

Инъектирование [процесс восстановления целостности строительной конструкции. – ПАИ] проводится в две этапа для укрепления фундаментов и стен, заполнения пустот, чтобы сохранить исторический памятник. Современный реставрационный материал не дает усадки во время набора прочности, отметили специалисты.

Церковь во имя преподобного Серафима Саровского устроена в нижнем ярусе Троицкого собора. Богослужения в настоящее время проходят на втором этаже.

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