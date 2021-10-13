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ПсковГУ проводит исследования в 18 отраслях науки

Исследования в 18 отраслях науки проводит ПсковГУ, сообщили Псковскому агентству информации в университете.

Университет создает для молодых ученых максимально комфортные условия – новые лаборатории, современные приборы, сотрудничество с ведущими научными вузами страны. Кроме того, оказывается финансовая поддержка исследований в рамках внутренних конкурсов. В День молодежной науки (13 октября) планируется провести третий конкурс под названием «Лучший аспирант ПсковГУ 2021 года». По результатам аспирантских конференций, которые также появились только в этом году, были выбраны несколько финалистов, которые представят свои работы и посоревнуются за звание лучшего аспиранта университета. Призовой фонд этого конкурса - 140 тысяч рублей.

Призовой фонд в размере 1 млн рублей достанется победителю на разработку студенческих проектов молодых ученых. В качестве участников приглашаются не только студенты, но и кандидаты наук до 35 лет, а также участники без научной степени до 30 лет.

«Для организационного взаимодействия со студентами и молодыми учеными в прошлом году был создан Совет молодых ученых, - рассказал проректор по научной работе университета Тарас Антал. - В этом году в День молодежной науки (13 октября) ожидается открытие Студенческого научного общества. Это, в первую очередь, дает возможность коммуницировать руководству и студентам, чтобы понимать, что нужно для вовлечения ребят в научную деятельность».

По словам специалиста научно-организационного отдела, куратора проектов молодежной науки ПсковГУ Анны Яковлевой, уже состоялись общие встречи участников, где студентам рассказали о возможностях и перспективах для будущих членов сообщества. В каждом институте создан свой СНО, выбран председатель и определен план работы на год. В День науки планируется сформировать общеуниверситетское сообщество.

«Главная цель сообщества – способствовать научно-исследовательской деятельности студентов, обеспечивать комфортные условия для работы единомышленников, а также создавать возможности для приглашения ученых, - рассказала Анна Яковлева. - Мы надеемся, что в будущем будут подготовлены высококвалифицированные кадры для работы в научно-исследовательских институтах и высших учебных заведениях».

На базе опорного вуза региона – ПсковГУ ученые проводят исследования в разных отраслях науки и техники. По результатам реализации нацпроекта «Наука», рассчитанного на 2019–2024 годы, Россия должна войти в пятерку мировых научных лидеров по приоритетным направлениям, уменьшить отток ученых за границу и повысить привлекательность мест работы для иностранных ученых. 25 декабря 2020 года глава государства Владимир Путин подписал указ о проведении в 2021 году в стране Года науки и технологий. 

Задача Года науки и технологий – привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также сформировать у граждан нашей страны четкое представление о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах в области науки и технологий.

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