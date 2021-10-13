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Псковский студент работает над усовершенствованием оптоволокна с помощью нанотехнологий

Студент ПсковГУ Александр Цветков работает над усовершенствованием оптоволокна с помощью нанотехнологий, сообщили Псковскому агентству информации в университете.

Разработки новых наноматериалов ведутся по всему миру, в том числе и в Пскове.

Александр Цветков мечтал о науке с самого детства, поэтому поступил на специальность «Физика конденсированного состояния». Наукой он занялся всерьез со второго курса бакалавриата, а с выбором направления исследований (нанокомпозиты) ему помогли сотрудники кафедры физики университета и его непосредственный научный руководитель, доктор физико-математических наук, профессор Владимир Соловьев.

В этом учебном году студенту предстоит реализовать аспирантский грант от Российского фонда фундаментальных исследований, а также завершить аспирантуру и написать кандидатскую диссертацию по тематике исследования.

«Если говорить формальным языком, я занимаюсь разработкой материалов с определенными свойствами, заранее заданными свойствами (свойствами мы можем управлять, изменяя методику эксперимента), - объясняет физик-исследователь ПсковГУ. - Такие материалы могут применяться в различных сферах. Например, можно совершенствовать оптический способ передачи данных и электрической проводимости материалов, а также делать быстрее и надежнее оптоволоконные сети, по которым сейчас идет самый быстрый и надежный интернет. Помимо этого, такие материалы используются в микроэлектронике, они позволяют ускорить работу смартфонов благодаря более хорошей проводимости сигнала внутри схем».

Исследования студенты направлены на изучение оптических и электрических свойств нанокомпозитов. Исследуя различные модификации (рецепты) нанокомпозитов, можно обнаружить интересные эффекты.

Ученые ПсковГУ занимаются поиском уникальных свойств материалов, техническое применение которым в дальнейшем найдут специалисты-практики. Когда-то так и появились транзисторы, микропроцессоры. Все наши умные гаджеты, которые каждый год становятся все совершенней, и есть плод нанотехнологий.

«Процесс исследования бесконечен, - говорит Александр. - Завершить научные изыскания, изучив все, невозможно, всегда можно продолжить или немного изменить вектор работы».

На базе опорного вуза – ПсковГУ ученые проводят исследования в разных отраслях науки и техники. Наука впервые вышла в ранг ключевых национальных приоритетов. Для её поддержки и развития был создан отдельный национальный проект. По результатам реализации нацпроекта «Наука», рассчитанного на 2019–2024 годы, Россия должна войти в пятерку мировых научных лидеров по приоритетным направлениям, уменьшить отток ученых за границу и повысить привлекательность мест работы для иностранных ученых. 25 декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2021 году в России Года науки и технологий. 

Прорыв в технологиях, экономике и достижение социального прогресса возможны только при высокой востребованности науки, утверждал нобелевский лауреат Жорес Алфёров. Задача Года науки и технологий – привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также сформировать у граждан нашей страны четкое представление о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах в области науки и технологий.

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