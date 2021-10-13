Студенты из Пскова запатентовали уникальную базу данных

10:42, 13 октября 2021, ПАИ

Студенты ПсковГУ запатентовали уникальную базу данных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в университете.

Магистрант первого курса Кирилл Курников вместе с Александром и Андреем Хитровыми создали уникальную базу данных.

«Мы занимались разработкой базы данных параметров асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором серии 4А, - рассказал Кирилл. - Эта база уникальна. Она имеет простой вид, выполнена на площадке Еxсel. Любому инженеру нужно всего лишь ввести модель двигателя, и все параметры появляются на экране. Уже в июле этого года мы получили свидетельство об авторском праве за данную разработку».

Разработка упростит жизнь инженерам, которым не придется тратить время на поиски необходимой для работы информации.

Также в Институте инженерных наук ведутся работы над созданием метода анализа с помощью нейронных сетей, который позволяет рассчитать, почему происходит возгорание в сложных электрических сетях и электрогенераторах. А это уже – вопросы безопасности людей в торговых центрах и больших жилых комплексах, на крупных предприятиях и мощных подстанциях.

На базе опорного вуза – ПсковГУ ученые проводят исследования в разных отраслях науки и техники. Для поддержки науки был создан национальный проект. По результатам реализации нацпроекта «Наука», рассчитанного на 2019–2024 годы, Россия должна войти в пятерку мировых научных лидеров по приоритетным направлениям, уменьшить отток ученых за границу и повысить привлекательность мест работы для иностранных ученых. 25 декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2021 году в России Года науки и технологий.

Задача Года науки и технологий – привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также сформировать у граждан нашей страны четкое представление о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах в области науки и технологий.

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