Студент ПсковГУ разрабатывает летающий автомобиль

10:10, 13 октября 2021, ПАИ

Магистрант второго курса ПсковГУ направления «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» Илья Булатов занимается разработкой летающего автомобиля, сообщили Псковскому агентству информации в университете.

«Тема эта далека от реального мира, но она приближает нас к миру будущего, показанного на телеэкранах», – рассказал Илья Булатов.

Студент отметил, что летающий автомобиль мог бы стать средством передвижения для срочного оказания медпомощи или для передачи почтовых отправлений в удаленные, труднодоступные места.

«За основу взят готовый автомобиль, что даёт право заниматься проектированием элементов автомобиля, ответственных только за полет», - отметил Илья Булатов.

Молодой человек уже провел предварительный расчет основных параметров гидросистемы, выбрал номенклатуру применяемого оборудования, приступил к детальному продумыванию всей механической части и системы управления.

«Теперь машина будет подниматься в воздух за счет воздушных винтов, вращение которых с разной частотой осуществляется посредством объёмного гидропривода, имеющего малую массу и объем на единицу передаваемой мощности, высокий КПД, надёжность действия и простоту автоматизации управления», – поделился Илья Булатов.

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