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Студент ПсковГУ разрабатывает летающий автомобиль

Магистрант второго курса ПсковГУ направления «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» Илья Булатов занимается разработкой летающего автомобиля, сообщили Псковскому агентству информации в университете.

«Тема эта далека от реального мира, но она приближает нас к миру будущего, показанного на телеэкранах», – рассказал Илья Булатов.

Студент отметил, что летающий автомобиль мог бы стать средством передвижения для срочного оказания медпомощи или для передачи почтовых отправлений в удаленные, труднодоступные места.

«За основу взят готовый автомобиль, что даёт право заниматься проектированием элементов автомобиля, ответственных только за полет», - отметил Илья Булатов.

Молодой человек уже провел предварительный расчет основных параметров гидросистемы, выбрал номенклатуру применяемого оборудования, приступил к детальному продумыванию всей механической части и системы управления.

Фото Klein Vision

«Теперь машина будет подниматься в воздух за счет воздушных винтов, вращение которых с разной частотой осуществляется посредством объёмного гидропривода, имеющего малую массу и объем на единицу передаваемой мощности, высокий КПД, надёжность действия и простоту автоматизации управления», – поделился Илья Булатов.

В Псковской области на базе опорного вуза – ПсковГУ ученые проводят исследования в разных отраслях науки и техники.

Наука впервые вышла в ранг ключевых национальных приоритетов. Для её поддержки и развития был создан отдельный национальный проект. По результатам реализации нацпроекта «Наука», рассчитанного на 2019–2024 годы, Россия должна войти в пятерку мировых научных лидеров по приоритетным направлениям, уменьшить отток ученых за границу и повысить привлекательность мест работы для иностранных ученых. Но для того, чтобы совершить технологический рывок и дать мощную поддержку науке на федеральном уровне, 25 декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2021 году в России Года науки и технологий. Глава государства отметил, что вызов эпидемии, с которым столкнулась цивилизация, четко показал колоссальную значимость сферы науки и технологий. Такой вклад в развитие страны, по мнению главы государства, заслуживает особого государственного признания.

Прорыв в технологиях, экономике и достижение социального прогресса возможны только при высокой востребованности науки, утверждал нобелевский лауреат Жорес Алфёров. Задача Года науки и техники – привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также сформировать у граждан нашей страны четкое представление о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах в области науки и технологий.

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