«Темные пятна» на шлифовальном круге принесли молодому ученому ПсковГУ полмиллиона рублей

17:38, 16 апреля 2020, ПАИ

Кто они – молодые ученые? Скучные люди, грызущие гранит науки и постигающие тайны неизведанного? А вот и нет! Мы подготовили серию публикаций о студентах и аспирантах ПсковГУ, и сами удивились, какими живыми, яркими, остроумными и веселыми бывают люди, погруженные в науку.

В «Инстаграме» у этого парня шумные компании, бильярд и множество селфи с микрофоном. Коммуникабельный и веселый юноша, кажется, создан для сцены, шоу и праздника. Но нет, Антон Усик – аспирант института инженерных наук ПсковГУ, победитель регионального этапа конкурса «УМНИК», сотрудник научно-исследовательского предприятия «Дельта-Т». Работу парню предложили члены жюри после удачного выступления на конкурсе. Мы разузнали, что помогло молодому исследователю из Псковского государственного университета безупречно презентовать свою инновацию, за которую он взялся всего полгода назад.

Темные пятна шлифовального круга

Предмет научного исследования студент менял три раза: на бакалавриате, в магистратуре и в аспирантуре. Новой и весьма успешной темой о шлифовальном круге Антона заинтересовал профессор кафедры технологии машиностроения Игорь Никифоров – специалист по обработке материалов, в частности шлифованию.

Шлифовальный круг делает поверхности обрабатываемых заготовок гладкими, часто в ущерб себе. Пространство между абразивными зернами, из которых состоит диск, засоряется остатками материала, на круге появляются темные пятна, инструмент хуже работает, а потом приходит в негодность.

Удалять темные пятна, то есть чистить и восстанавливать шлифовальный круг, люди научились давно, поэтому псковские ученые поставили более точечную задачу – выяснить, в какую конкретно секунду нужно «подлатать» инструмент.

«Можно сделать правку через 10 минут после начала работы, а можно через 12. А как понять, когда лучше? Мы разработали метод, непохожий на другие, при помощи которого можно выявить оптимальные параметры правки», - объясняет инженер.

Уникальным метод делают две детали: во-первых, с его помощью можно будет одновременно отслеживать состояние и шлифовального круга, и поверхности заготовки; во-вторых, следить за изменениями можно будет в режиме реального времени. Не придется тратить часы на вывод формул по фотографиям.

Антон Усик предлагает, на первый взгляд, немудреное устройство: две камеры (одна на заготовку, другая на инструмент) и вычислительную программу в компьютере. Камеры снимают процесс шлифования, программа тут же анализирует эти кадры и рассчитывает формулу, когда и что править. Такой инновационный метод позволит продлить срок службы шлифовального круга на 15-20 процентов.

Псковские эксперты посчитали эту идею лучшей и рекомендовали Антона к получению гранта в 500 тысяч рублей.

«Какая бы у тебя ни была интереснейшая тема, за которую сразу готовы дать патент, ее нужно правильно представить. На «Умнике» нужно было презентовать свой проект с нескольких сторон: в жюри сидят и финансисты, и инженеры, и работники научно-исследовательских институтов. Им нужно доказать, что идея имеет научную основу, является уникальной и потом ее можно будет выгодно продать», - объясняет парень.

И вот здесь-то Антону помогли не только уровень интеллекта и значимость идеи, но и мастерство публичного выступления.

На сцене с девяти лет

«Меня с детства интересовал вокал, и я даже не думал, что могу увлечься чем-то абсолютно несвязанным с творчеством», - вспоминает герой публикации и передает привет вокальной студии «Веселые нотки» из Невеля, в которую ходил 10 лет до окончания школы. Но когда настало время определяться с профессией, парень смекнул: нашему региону нужны технари, а ему нравятся физика и проектирование.

«Условий для реализации своих научных изысканий у нас становится все больше. Инжиниринговый центр ПсковГУ – это хороший толчок к воплощению студенческих планов, кооперация с псковскими предприятиями. На базе университета есть лаборатории, которые тоже доступны для исследований, в регионе есть исследовательские предприятия», - перечисляет инженер.

Антон признает, что документы и расчеты созданы для него, но различные хобби по-прежнему играют в его жизни значительную роль. От развлечения ради развлечения парень давно отказался, отдыхает с интеллектом.

Уже шесть лет Антон Усик руководит клубом интеллектуальных игр в ПсковГУ. Со временем из «междусобойчика» увлечение переросло в клуб со 120 участниками и международными турнирами. Любовь к «Что? Где? Когда?», «Кто хочет стать миллионером?» и другим играм на логику у Антона появилась с детства: каждые выходные семья собиралась вечерами перед телевизором и разгадывала загадки вместе со знатоками.

«Я не очень люблю квизы на знания. Это не совсем про логику. Я люблю что-то логичное. Наверное, поэтому я в науку и пошел», - замечает Антон.

Юноша уверяет, что ученый – это не приговор, а наука – это такая же сфера деятельности, как и многие другие. И зря исследователей позиционируют как «не таких, как все».

«Я могу смеяться над какими-нибудь анекдотами в компании, даже не вспоминая о формулах и коэффициентах. У меня тоже бывают моменты, когда я жутко устаю, лежу на диване и ноги поднять не могу. Ученые – такие же люди, как и все», - уверен Антон Усик.

Дедлайны очень мотивируют

Вокал, бильярд, интеллектуальные игры, жена, кот и аспирантура. Наш герой является воплощением девиза «движение – это жизнь».

«Я такой человек, который пытается отовсюду урвать какой-то кусок, во всем поучаствовать, везде побывать. Сконцентрироваться на чем-то одном бывает сложно», - объясняет Антон. Кстати, юноша окончил школу с золотой медалью, а университет с красным дипломом.

Несмотря на разнообразие интересов, приоритеты Антон определил для себя отчетливо.

«Наука на данный момент занимает первое место в моей жизни… после семьи. Конечно, хотелось бы продолжать реализовывать себя в сфере интеллектуальных игр. Но это остается хобби. Есть огромное желание закончить начатое, завершить все исследования и написать по их итогам кандидатскую», - делится ученый.

Все успевать, по замечанию исследователя, ему здорово помогают дедлайны, а не опускать руки – семья.

«Признание, награды, регалии – в какой-то мере это, конечно, меня интересует. Безусловно, хочется оставить какой-то след в истории. Но результаты всего, что у меня есть – это, во-первых, заслуга семьи, а во-вторых – работа ради семьи. Меня, жены и кота», - рассказывает Антон Усик.

Молодой ученый надеется сказать свое слово в науке.

«Любой человек хочет оставить какой-то след в истории. Если получится, оставлю в этой отрасли. Нельзя сказать, что с патентом на изобретение планы на жизнь будут выполнены. Это одна из целей на пути к чему-то большему», - уверен инженер.

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