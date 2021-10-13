Фрагмент туманности «Сердце» сфотографировал астроном-любитель из Пскова

11:01, 13 октября 2021, ПАИ

Фрагмент туманности «Сердце» сфотографировал астроном-любитель из Пскова Пётр Митрофанов. Своим снимком он поделился в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» «ВКонтакте».

Туманность «Сердце», IC 1805 , S2-190 — эмиссионная туманность, которая находится на расстоянии 7500 световых лет от Земли. Туманность располагается в рукаве Персея в галактике Млечный Путь в созвездии Кассиопея.

Эта туманность испускает светящийся газ и тёмные полосы пыли. Туманность образована из плазмы ионизированного водорода и свободных электронов. Отдельная яркая часть туманности (правый верхний угол) классифицируется отдельно как NGC 896, так как данная часть туманности была обнаружена ранее остальной.

В центре туманности расположена небольшая группа звёзд, от которой исходит интенсивное красное излучение. Это скопление звёзд, известное как Melotte 15, содержит несколько ярких звёзд, которые в 50 раз массивнее Солнца, а также множество других тусклых звёзд, масса которых составляет лишь часть массы Солнца. В рассеянном скоплении находится микроквазар.