Управление по градостроительной деятельности администрации Пскова возглавил Алексей Саенко
И. о. начальника Управления по градостроительной деятельности дминистрации Пскова назначен Алексей Саенко. Такое решение принял исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин, сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
13 октября, вместе с заместителем Валентиной Зубовой он провел с новым руководителем подразделения рабочую встречу, на которой обозначил первоочередные задачи. Затем Алексей Саенко был представлен коллективу.
Алексей Константинович Саенко родился в Пскове 29 марта 1991 года. Окончил инженерно-строительный факультет Псковского государственного университета. Работал инженером-проектировщиком и исполнительным директором в различных организациях, ведущим инженером в Фонде капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области.
Последние полтора года работал заместителем начальника управления государственного строительного надзора Комитета по региональному контролю и надзору Псковской области. Осуществлял надзор за соблюдением градостроительного законодательства, надзор в сферах закупок и долевого строительства.
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Управление по градостроительной деятельности администрации Пскова возглавил Алексей Саенко