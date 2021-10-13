Управление по градостроительной деятельности администрации Пскова возглавил Алексей Саенко

12:45, 13 октября 2021, ПАИ

И. о. начальника Управления по градостроительной деятельности дминистрации Пскова назначен Алексей Саенко. Такое решение принял исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин, сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

13 октября, вместе с заместителем Валентиной Зубовой он провел с новым руководителем подразделения рабочую встречу, на которой обозначил первоочередные задачи. Затем Алексей Саенко был представлен коллективу.

Алексей Константинович Саенко родился в Пскове 29 марта 1991 года. Окончил инженерно-строительный факультет Псковского государственного университета. Работал инженером-проектировщиком и исполнительным директором в различных организациях, ведущим инженером в Фонде капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области.

Последние полтора года работал заместителем начальника управления государственного строительного надзора Комитета по региональному контролю и надзору Псковской области. Осуществлял надзор за соблюдением градостроительного законодательства, надзор в сферах закупок и долевого строительства.