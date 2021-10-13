Псковская команда вышла в полуфинал всероссийского чемпионата НКО

12:51, 13 октября 2021, ПАИ

Псковская команда НКО «903 Team» вышла в полуфинал всероссийского чемпионата «Разумеется», сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Всего эксперты отобрали 88 команд из 127 для участия в полуфинале, который пройдёт 23 октября.

Чемпионат организован МОО «Общество развития продуктивных инициатив» совместно с Центром гражданского анализа и независимых исследований ГРАНИ и ресурсными центрами страны. В этом году чемпионат проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

Чемпионат позволяет волонтёрам и сотрудникам НКО развить управленческие навыки, научиться выходить из кризисных ситуаций, сплотить коллектив и повысить продуктивность своей работы.

Отметим, что «Разумеется» – единственный в России чемпионат по решению кейсов в управлении НКО и инициативами. В 2021 году он проходит в шестой раз.