Повторейко: Мы провалили вакцинацию

13:04, 13 октября 2021, ПАИ

«К сожалению, мы провалили вакцинацию», - констатировала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации. Таким образом специалист охарактеризовала ситуацию в Псковской области и в России в целом.

«Ждать чудес ни здравоохранению, ни нашим пациентам не приходится. Дельта-штамм очень агрессивный, и его тактика очень пугает.

Страна, у которой есть несколько своих вакцин, не смогла выполнить целевые показатели... Обидно, что мы получаем такой результат», - заявила врач.

Анастасия Повторейко подчеркнула, что невакцинированные люди представляют большую угрозу для окружающих. «Вакцинированный человек не может быть переносчиком вируса», - подчеркнула специалист.

Врач заметила, что штрафы за отказ от вакцинации - «чрезмерно резкая мера». «Надо просто доводить до людей объективную картину по ситуации», - добавила она.