Более 17 млн рублей выделят на реализацию 19 социальных проектов в Псковской области
По итогам конкурсного отбора социальных проектов 2026 года, который проводит министерство молодёжной политики Псковской области, победителями признаны 19 инициатив. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.
На их реализацию будет направлено более 17 миллионов рублей.
«География инициатив охватывает весь регион, а тематика – самые разные направления общественно значимой работы. Поддержим проекты, направленные на патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти, помощь участникам СВО и их семьям, развитие молодёжи, инклюзивные практики, заботу о старшем поколении, экологию и создание комфортной городской среды», – подчеркнул глава региона.
С итогами конкурса можно ознакомиться на сайте mol.pskov.ru/press-centre/news/4644.
«Поздравляю победителей и желаю успешной реализации проектов!» – заключил Михаил Ведерников.
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