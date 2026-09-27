Более 17 млн рублей выделят на реализацию 19 социальных проектов в Псковской области

14:40, 27 сентября 2026, ПАИ

По итогам конкурсного отбора социальных проектов 2026 года, который проводит министерство молодёжной политики Псковской области, победителями признаны 19 инициатив. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

На их реализацию будет направлено более 17 миллионов рублей.

«География инициатив охватывает весь регион, а тематика – самые разные направления общественно значимой работы. Поддержим проекты, направленные на патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти, помощь участникам СВО и их семьям, развитие молодёжи, инклюзивные практики, заботу о старшем поколении, экологию и создание комфортной городской среды», – подчеркнул глава региона.

С итогами конкурса можно ознакомиться на сайте mol.pskov.ru/press-centre/news/4644.

«Поздравляю победителей и желаю успешной реализации проектов!» – заключил Михаил Ведерников.