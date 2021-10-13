После родов доброкачественные образования молочных желез могут исчезать – псковский онколог

16:03, 13 октября 2021, ПАИ

После родов доброкачественные образования молочных желез могут исчезать. Об этом сообщил главный врач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров во время пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 13 октября.

Он отметил, что есть группа заболеваний, которая называется «диффузная мастопатия», — она может быть кистозная или фиброзная, все зависит от структуры и состава молочной железы, количества пролактина и возраста. В практике Александра Юрова много пациенток с доброкачественными образованиями, которые требуют консервативного ведения. Они ходят к врачу раз в три месяца или полгода.

По словам спикера, порой нерожавшие пациентки, которым еще нет 40 лет, беременеют и после грудного вскармливания кистозно-фиброзные процессы отпадают на второй план. «При активизации репродуктивных моментов доброкачественные образования попросту рассасываются, исчезают, становятся меньшего размера. Это действительно не надуманный факт», - заявил онколог. Он заметил, что в некоторых консультациях гинекологи шутят: «Вы родите, и всё прекратится». Чаще всего, уточнил врач, так и случается, если говорить о доброкачественных образованиях в репродуктивном возрасте женщины, когда ей требуется совершить детородную функцию. После этого у пациентки никаких проблем, дискомфорта в молочных железах не наблюдается. При этом Александр Юров обратил внимание на важность правильного лечения, диагностики и ведения пациентки.