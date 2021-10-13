Верхний слой асфальта на Рижском проспекте в Пскове планируют уложить в этом году

16:13, 13 октября 2021, ПАИ

В Пскове верхний слой асфальта на Рижском проспекте планируют уложить в этом году. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин в своем Instagram.

Борис Елкин выехал на объект, который ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Контракт подписан на два года, но большую часть работ подрядчик завершит в этом году.

«Как уже многие заметили, на проезжей части не хватает верхнего слоя асфальта. Если позволят погодные условия – он будет уложен этой осенью. Но для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, решили, не дожидаясь завершения работ, нанести разметку», - объяснил Елкин.

Также он отметил, что в организации движения есть изменения, которые позволят разгрузить дальнее Завеличье в часы пик. На участке между улицами Шестака и Юбилейной расширена проезжая часть и смещена ось дороги. При движении в сторону центра города теперь четыре полосы, две из них предназначены для проезда в прямом направлении. В сторону улицы Западной выделена отдельная полоса для автобусов. В ближайшее время изменения будут закреплены дорожными знаками.

Тротуары будут приведены в порядок по обеим сторонам дороги от Юбилейной до Рокоссовского в этом году. А до улицы Балтийской - в 2022 году.

«Работы идут с опережением графика. Главное - не сбавлять темп», - подчеркнул и. п. главы администрации Пскова.