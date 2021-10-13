140 тысяч рублей получили аспиранты ПсковГУ за лучшие научные работы

17:13, 13 октября 2021, ПАИ

В актовом зале ПсковГУ состоялся финальный этап конкурса научных работ аспирантов университета, приуроченный к празднованию Дня молодежной науки.

Приветствуя участников конкурса и гостей мероприятия, проректор по научной работе Тарас Антал отметил, что в этом году вуз впервые запустил научные грантовые конкурсы университета со своим бюджетом.

«В университете прошло уже три таких конкурса, два из которых были молодежными, направленными на поддержку студенческих инициатив, а также проектов молодых ученых, - отметил проректор. - Сегодня мы проводим четвертый научный конкурс, на котором выберем лучший аспирантский научный доклад».

Члены жюри заслушали доклады конкурсантов из шести институтов ПсковГУ: Виталия Кошелькова (ИГНиЯК), Александра Цветкова (ИММИ), Тимура Миронова (ИИН), Ивана Иванова (ИМиЭБ), Романа Волховского (ИПЭУ), Анны Васильевой (ИоиСН).





По итогам конкурса лучшим был объявлен проект «Экспериментальное исследование влияния типов пористых матриц и условий их заполнения наночастицами йода и серебра на электрические и оптические свойства нанокомпозитов» Александра Цветкова (ИММИ). Победитель получил денежный приз в размере 40 тысяч рублей. Остальным финалистам конкурса вручили почетные грамоты и материальное поощрение в объеме 20 тысяч рублей.

«Если говорить формальным языком, я занимаюсь разработкой материалов с определенными свойствами, заранее заданными свойствами, - объяснил победитель конкурса аспирантских работ Александр Цветков. - Такие материалы могут применяться в различных сферах. Например, можно совершенствовать оптический способ передачи данных и электрической проводимости материалов, а также делать быстрее и надежнее оптоволоконные сети, по которым сейчас идет самый быстрый и надежный интернет. Помимо этого, такие материалы используются в микроэлектронике, они позволяют ускорить работу смартфонов благодаря более хорошей проводимости сигнала внутри схем».

Отметим, конкурс проходил в три этапа. На первом этапе на основании аспирантских конференций, которые в этом году проходили впервые, были отобраны от каждого института несколько лучших докладов. На втором этапе комиссия среди финалистов выбирала ведущие работы в представленных институтах. Сегодня состоялся третий и финальный этап конкурса, на котором финалисты представили свои доклады, а жюри выбрало лучшую работу.

Добавим, в рамках празднования Дня молодежной науки сегодня, 13 октября, состоится первое собрание студенческого научного общества.



Материал подготовлен пресс-службой ПсковГУ.