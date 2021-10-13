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Общество

Студенты ПсковГУ помогут провести Всероссийскую перепись населения

Студенты Псковского государственного университета примут участие во Всероссийской переписи населения, которая продлится с 15 октября по 14 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в вузе.

Планируется обучить на базе университета более 100 переписчиков-учащихся. Студенты узнают, как применять специальный планшет, так как впервые перепись пройдет с применением цифровых технологий. Данные жителей нужно будет заносить не на бумажный носитель, а в электронные. Также учащихся научат общаться и задавать вопросы, как вести себя в непредвиденных ситуациях, как отвечать на вопрос о том, зачем нужна перепись, как используются и защищаются полученные персональные данные.

Затем ребята приступят к работе. За группой из 6-7 человек будет закреплен руководитель, который участвовал в предыдущих переписях или имеет подходящий опыт. В случае необходимости он будет помогать студентам-переписчикам и контролировать ход работы.

Всего переписчиками станут около 58 тысяч студентов разных вузов страны. Участие в мероприятии для них является абсолютно добровольным.

Принять участие в переписи жители Псковской области могут несколькими способами: дождаться переписчика дома, сходить в МФЦ или сделать это самостоятельно на портале госуслуг через мобильное приложение или стационарный компьютер. Перепись на «Госуслугах» завершится 8 ноября.

В электронной анкете будет основной неизменный блок вопросов: пол, возраст, место рождения, национальность, образование, семейное положение. Также потребуется указать информацию о том, как далеко от места жительства находится работа, об источниках дохода без указания самих сумм. В общей сложности в переписном листе будет 33 вопроса. Благодаря им государство сможет обобщить демографические, экономические и социальные сведения о населении, а также оценить потоки трудовой миграции. Планируется выяснить, какая поддержка требуется самозанятым и как в целом развивается этот институт по стране.

При этом человеку необязательно сообщать свои фамилию, имя и отчество, все данные Росстат получит в обезличенном виде. Перепись затронет и иностранцев, в связи с этим анкету можно будет заполнить еще на десяти языках: русском, корейском, китайском, английском, башкирском, бурятском, тувинском, чувашском, якутском, узбекском.

Результаты переписи обнародуют в электронном виде в конце 2022 года на официальном сайте Росстата.

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