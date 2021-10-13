Владимир Путин рассказал, как избежал заражения COVID-19

19:08, 13 октября 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что мог заразиться коронавирусом, однако этого не произошло благодаря вакцинации. Об этом пишет газета «Известия».

По словам главы государства, у него был случай, когда он мог подхватить инфекцию, общаясь со своими ближайшими сотрудниками, которые впоследствии заболели.

«Но этого не произошло, как специалисты уже точно говорят, из-за защиты, которую обеспечила наша прививка – вакцина «Спутник V», – отметил российский лидер.