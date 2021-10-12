Путин пока не думает об участии в следующих выборах президента в 2024 году

08:30, 14 октября 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин признался, что пока не решил, будет ли баллотироваться на главный государственный пост в 2024 году, пишет ТАСС.

«Да, конституция [России] позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято», - сказал глава государства.

По окончании пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» Путин ответил на вопросы журналистки американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.

На вопрос, думает ли президент России о преемнике, Путин признался: «Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ».

«До следующих выборов еще достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию», - объяснил глава государства. На его взгляд, «ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее».