Британский королевский двор в ответном письме школьникам из Севастополя назвал Крым российским

13:12, 14 октября 2021, ПАИ

Британский королевский двор ответил на письмо школьников из Малой академии наук в Севастополе, указав в обратном адресе Россию. Об этом сообщается в официальном инстаграм-аккаунте учебного заведения.

Там пояснили, что летом ученики творческого объединения «Занимательный английский» написали письмо королеве Елизавете II. «Приятной неожиданностью для учащихся и педагога было получить долгожданный ответ спустя три месяца», — говорится в сообщении.

На письмо ответила фрейлина Елизаветы II Филиппа де Пасс. Она отметила, что королева была рада узнать об интересе севастопольских детей к английскому языку и поддержала учителей. К письму прилагались буклеты с информацией о королеве и ее семье.

В Малой академии наук добавили, что школьники собираются написать письмо принцу Уильяму и Кейт Миддлтон.