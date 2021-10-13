Дефицита картофеля в России не будет, заверили в Плодоовощном союзе

13:45, 14 октября 2021, ПАИ

Дефицита картофеля в России не будет, заявили в Плодоовощном союзе. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Национального союза производителей плодов и овощей Михаила Глушкова, уборка картофеля из-за неблагоприятной погоды пока продолжается.

По данным специалистов, урожай будет на уровне прошлого года, поэтому картофеля всем хватит. Однако, уточнил Михаил Глушков, надо дождаться конца октября, чтобы понимать ситуацию. «Сейчас о том, сколько будет картофеля и какого он будет качества, говорить еще преждевременно, потому что сбор урожая продолжается», - сказал директор Плодоовощного союза.

В настоящее время в регионах убрано только 60-65% от посевной площади, из-за непогоды в сентября остальной урожай ещё остается в поле. Именно с этим эксперты связывают подорожание картофеля на прилавках.

Михаил Глушков добавил, что с нехваткой картофеля могут столкнуться переработчики, и некоторый объем придется импортировать, но на населении это тоже никак не скажется. Россия весной ежегодно завозит порядка 500 тысяч тонн картофеля, а на осень-зиму обычно хватает своего урожая.

По данным Ростата, в валовом сборе картофеля в РФ (во всех видах хозяйств) в 2020 году стало меньше на 11,3% (19,577 миллиона тонн). С 5 по 11 октября корнеплод подорожал на 4,35%, за предыдущий отчетный период - на 4,36%. В целом с начала 2021 года к 11 октября картофель в России увеличился в цене на 38,92%.