Эксперты из ведущих вузов России обсудят на базе ПсковГУ проблемы подготовки педагогов к работе онлайн

15:12, 14 октября 2021, ПАИ

Вопросы подготовки современных учителей, которые смогут сочетать в своей работе онлайн-технологии с традиционными офлайн-методиками, обсудят на методическом семинаре «Внедрение технологий цифрового образования в системе подготовки педагогических кадров». Мероприятие проходит на базе Псковского государственного университета 14-15 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В семинаре принимают участие преподаватели псковского вуза, а также специалисты из Института педагогики СПбГУ и РГПУ им. А. И. Герцена. К коллегам в режиме онлайн подключились педагоги из ряда российских вузов, среди которых Казанский федеральный университет, Московский государственный психолого-педагогический университет, Новосибирский государственный педагогический университет, Дальневосточный федеральный университет. Также в семинаре принимают участие члены Федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования «Образование и педагогические науки».

Открывая встречу, научный руководитель центра непрерывного педагогического образования РАО, член-корреспондент РАО, директор Института педагогики СПбГУ, председатель ФУМО ВО «Образование и педагогические науки», доктор педагогических наук, профессор Елена Казакова сообщила, что в настоящий момент готовится Постановление Правительства РФ, связанное с обновлением системы подготовки педагогических кадров.

«Одна из важнейших составляющих этого документа обусловлена необходимостью решения вопросов формирования образовательных компетенций, связанных со способностью работать в условиях цифровой трансформации, - отметила Елена Ивановна. - Для того чтобы наши выпускники могли стать носителями этого опыта, они сами должны учиться в такой культуре, должны впитать опыт образования, в котором цифровая составляющая естественным образом дополняет, усиливает, компенсирует обычный образовательный процесс».

По словам Елены Казаковой, главная задача методического семинара - обсудить программу повышения квалификации педагогов, реализация которой доверена ПсковГУ.

«Мы должны организовать повышение квалификации для порядка 100 человек из большого числа российских вузов с тем, чтобы в дальнейшем эта программа могла быть заимствована нашими партнерами по всей стране, - пояснила Елена Казакова. — Повышая квалификацию профессионально-преподавательского состава, мы начнем порождать новый опыт, который позволит сформировать соответствующие компетенции у наших студентов».

В первый день семинара специалисты презентуют результаты своих разработок, связанных с изучением проблем внедрения новых моделей цифрового образования. Второй день пройдет в формате круглого стола: преподаватели расскажут о новых форматах взаимодействия со школами региона, которые связаны не только с привлечением абитуриентов и повышением качества их подготовки, но и с тем, что новые цифровые форматы и технологии активно внедряются в образовательный процесс. В частности, будет озвучен опыт реализации бесплатной математической онлайн-школы для учащихся 7-8 классов на базе ПсковГУ.

«В условиях пандемии особую активность приобрел гибридный формат обучения, когда преподаватель одновременно работает в аудитории с частью студентов и параллельно к этому процессу подключены студенты, находящиеся в онлайне, - рассказывает проректор по учебной работе и международной деятельности ПсковГУ Ольга Серова. - Для подготовки педагогов данные задачи имеют особое значение в связи с активным внедрением в школы электронных ресурсов, создания электронной образовательной среды и переходами на дистант в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки. Студенты уже во время обучения, выходя на практики в школы, должны владеть новыми технологиями, применять дистанционные образовательные технологии, при этом сохраняя качество обучения и формируя комфортную среду для школьников и родителей».

Добавим, что в ходе семинара 15 октября в онлайн-студии Цифрового парка ПсковГУ запишут видеокурсы по внедрению новых технологических решений. В дальнейшем из них будет сформирована программа повышения квалификации, в рамках которой в дистанционном формате смогут обучаться педагоги вузов.