Животноводческим предприятиям частично компенсируют затраты на корма

17:22, 14 октября 2021, ПАИ

В этом году правительство дополнительно выделит 10 млрд рублей субсидий на компенсацию животноводческим предприятиям части затрат на закупку кормов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на заседании правительства 14 октября, сообщается на сайте кабмина.

Кроме того, в следующем году будет увеличена господдержка животноводства. В целом распределение средств, начиная с 2022 года, будет осуществляться с акцентом на этой подотрасли сельского хозяйства.

Дмитрий Патуршев отметил, что фиксируется рост цен на продукцию животноводства, в том числе из-за удорожания кормов по некоторым позициям более чем на 50%. «Корма – это в среднем 60–70% себестоимости», - заметил министр. Для стабилизации цен на корма в текущем году введена плавающая экспортная пошлина. Кроме того, ещё на год был продлён импорт основной кормовой составляющей – сои и соевого шрота. Также с текущего года в стране предусмотрели ряд дополнительных инструментов поддержки. В первую очередь, это краткосрочные льготные кредиты на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот. Аналогичный механизм доступен предприятиям, производящим комбикорма.

«Рассчитываем, что предложенные меры дадут результат и мы сможем стабилизировать ценовую ситуацию с этими продуктами», - подытожил Дмитрий Патрушев.