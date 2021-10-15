Юлия Пестрякова: Микрозаймы негативно влияют на кредитную историю, если заемщик допускает просрочку платежей

10:56, 15 октября 2021, ПАИ

Обращение в микрофинансовую организацию (МФО) может негативно влиять на кредитную историю. Об этом рассказала заместитель директора операционного офиса Псковский банка «Открытие» Юлия Пестрякова во время круглого стола в медиацентре ПАИ 14 октября.

По словам Юлии Пестряковой, для получения потребительского кредита заемщик должен быть трудоустроен, подтвердить свой доход и иметь положительную кредитную историю.

«Заемщиков очень сильно интересует вопрос о том, отображаются ли микрозаймы в кредитной истории? Да, все МФО обязаны предоставлять информацию в бюро кредитных историй. А требования к рейтингу заемщика (количеству и сроку просроченных платежей) в МФО, как правило, ниже, чем у банков. В результате кредит может получить клиент, который не сможет его выплачивать, - отметила Пестрякова».

Юлия Пестрякова также рассказала, что в банке «Открытие» есть обязательные требования для получения потребительских кредитов, основные из них: заемщик должен быть гражданином России в возрасте от 21 до 68 лет, иметь стаж работы на последнем месте работы не менее трех месяцев и постоянный доход не менее 15 тысяч рублей после вычета налогов.