Работники соцзащиты выезжали в Кунью для заключения социального контракта

21:09, 14 октября 2021, ПАИ

Продолжаются выездные мероприятия в районы Псковской области по вопросу заключения социального контракта. Об этом сообщили в Комитете по социальной защите Псковской области.



13 октября 2021 г. в целях реализации технологий социального контракта состоялся выезд в Кунью.



В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации на территории района технологии социального контракта, пути межведомственного взаимодействия, проведение информационных мероприятий в целях популяризации социальной помощи на основании социального контракта.



В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета по социальной защите Псковской области Николаева Татьяна, заместитель главы администрации района Наделко Олеся, сотрудники органов местного самоуправления района, сотрудники Центра занятости населения, а также жители Куньинского района.



Напоминаем, что с более подробной информацией о социальном контракте можно ознакомиться на сайте Комитета по социальной защите Псковской области.



Либо получить консультацию по телефону у специалиста Комитета: 8(8112) 29-99-98 (159).