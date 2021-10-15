Пенсионер скончался после падения из окна третьего этажа в Великих Луках

10:00, 15 октября 2021, ПАИ

В Великих Луках после падения из окна третьего этажа скончался 82-летний мужчина, передает корреспондент районной газеты «Великолукская правда. Новости».

Инцидент произошел на Октябрьском проспекте, 38. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

По предварительной информации, падение произошло в результате несчастного случая. Материалы дела переданы в следственный комитет, обстоятельства и причины произошедшего выясняются.