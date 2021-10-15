С начала года псковский ОМОН уничтожил более 20 кг взрывчатых веществ

12:22, 15 октября 2021, ПАИ

С начала года инженерно-техническое отделение ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области осуществило 141 выезд, уничтожено более 20 кг взрывчатых веществ. Об этом сообщил начальник ведомства Игорь Иванов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Он отметил, что с начала года личный состав ОМОН около 500 раз привлекался к проведению специальных операций и обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий. При содействии сотрудников ОМОН задержано по подозрению в совершении преступлений и административных правонарушений 320 граждан, из незаконного оборота изъято 63 единицы огнестрельного оружия.

С 1995 года псковский ОМОН более 30 раз выезжал на территорию Северо-Кавказского региона для обеспечения правопорядка, пресечения деятельности и ликвидации незаконных вооруженных бандформирований.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, более двухсот сотрудников награждены государственными наградами.