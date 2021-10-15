Псковичи получают вознаграждение за добровольную сдачу оружия

12:51, 15 октября 2021, ПАИ

Жители Псковской области получают вознаграждение за добровольную сдачу оружия. Об этом сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по региону Игорь Иванов.

Он отметил, что работой с населением по сдаче оружия Росгвардия занимается совместно с УМВД. Сдача огнестрельного оружия производится на добровольной основе. Любой гражданин приносит оружие в органы внутренних дел, если он его нашел, а не хранил, и получает денежное вознаграждение. «Есть определенные результаты уже, механизм работает», - отметил Игорь Иванов.

Он добавил, что Росгвардия обратилась к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой дополнить действующее постановление. Спикер пояснил, что у ряда владельцев оружия возникает необходимость не пользоваться им (разрешение просрочено, нет желания пройти медкомиссию). В таких случаях оружие изымается, подобных обращений бывает до 1000. «Вышли с инициативой, чтобы это оружие можно было реализовать путем сдачи к нам или УМВД и за это получить сумму. Надеемся, что постановление будет подписано, поддержка от губернатора имеется», - рассказал Игорь Иванов.