«Не видела ничего подобного»: Маргарита Симоньян – о Богом зданных пещерах в Печорах

21:37, 24 сентября 2026, ПАИ

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала в своём канале в мессенджере МАХ видеозапись из Богом зданных пещер в Псково-Печерском монастыре. Вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым она посетила легендарное место, описанное владыкой Тихоном в книге «Несвятые святые».

Видеозапись из канала Маргариты Симоньян в мессенджере МАХ

Пещеры обители Маргарита Симоньян увидела впервые.

«Это что-то совершенно, абсолютно невероятное. Я не видела такого никогда в жизни», – призналась она.

Помимо того, она побывала в Троицком соборе в Пскове. Настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора иерей Александр Короплясов рассказал об истории собора, о его роли в духовной жизни Псковской земли и о тех святынях, которые на протяжении веков привлекают сюда паломников со всей России.

Напомним также, что сегодня, 24 сентября, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян встретилась с медиасообществом региона в медиацентре Псковского агентства информации. Поговорили о политике, выгорании, искусственном интеллекте, работе СМИ и многом другом. Больше о встречи читайте на сайте ПАИ.