Михаил Ведерников и Борис Елкин проконтролировали ход капремонта детсада № 43 в Пскове

18:34, 24 сентября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин посетили второй объект рабочего выезда – детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников № 43 «Улыбка», где проводится капитальный ремонт. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















Директор детского сада провела экскурсию, показав гостям отремонтированные помещения. Губернатора Михаила Ведерникова и главу города Бориса Елкина сопровождал министр образования Псковской области Александр Сорокин.

«Теперь в нашем детском саду можно готовить ресторанные блюда на обновлённом оборудовании. В садике 203 ребёнка. Всего здание рассчитано на 280 человек», – отметила директор.

Михаил Ведерников осмотрел игровые зоны, столовую, спальни, музыкальную студию, интерактивную карту Псковской области и России и другие локации. Он обратил внимание, что ремонт четвёртого корпуса и благоустройство территории нужно сделать уже в следующем году, и поручил взять это под контроль.

Уже выполнен комплекс работ, включающих замену оконных и дверных заполнений, ремонт кровли и помещений (в том числе групп для детей, санузлов, пищеблока, спортзала и медкабинета) с устройством новых покрытий полов, подвесных потолков и окраской стен.

Специалисты провели капитальный ремонт инженерных сетей: систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, ливневой канализации и системы тёплых полов. Выполнены электромонтажные и слаботочные работы: прокладка кабельных линий и монтаж систем пожарной сигнализации, оповещения при пожаре, охранного телевидения, сети связи и электроснабжения. Работы провели в рамках национального проекта «Семья».

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин проконтролировали ремонт покрытия проезжей части моста имени Александра Невского через реку Великую в Пскове.