Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников и Борис Елкин проконтролировали ход капремонта детсада № 43 в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин посетили второй объект рабочего выезда – детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников № 43 «Улыбка», где проводится капитальный ремонт. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

  • Михаил Ведерников и Борис Елкин проконтролировали ход капремонта детсада №43 в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников и Борис Елкин проконтролировали ход капремонта детсада №43 в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников и Борис Елкин проконтролировали ход капремонта детсада №43 в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников и Борис Елкин проконтролировали ход капремонта детсада №43 в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников и Борис Елкин проконтролировали ход капремонта детсада №43 в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников и Борис Елкин проконтролировали ход капремонта детсада №43 в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников и Борис Елкин проконтролировали ход капремонта детсада №43 в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников и Борис Елкин проконтролировали ход капремонта детсада №43 в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников и Борис Елкин проконтролировали ход капремонта детсада №43 в Пскове
    Фото: ПАИ

Директор детского сада провела экскурсию, показав гостям отремонтированные помещения. Губернатора Михаила Ведерникова и главу города Бориса Елкина сопровождал министр образования Псковской области Александр Сорокин.

«Теперь в нашем детском саду можно готовить ресторанные блюда на обновлённом оборудовании. В садике 203 ребёнка. Всего здание рассчитано на 280 человек», – отметила директор.

Михаил Ведерников осмотрел игровые зоны, столовую, спальни, музыкальную студию, интерактивную карту Псковской области и России и другие локации. Он обратил внимание, что ремонт четвёртого корпуса и благоустройство территории нужно сделать уже в следующем году, и поручил взять это под контроль.

Фото: ПАИ

Уже выполнен комплекс работ, включающих замену оконных и дверных заполнений, ремонт кровли и помещений (в том числе групп для детей, санузлов, пищеблока, спортзала и медкабинета) с устройством новых покрытий полов, подвесных потолков и окраской стен.

Специалисты провели капитальный ремонт инженерных сетей: систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, ливневой канализации и системы тёплых полов. Выполнены электромонтажные и слаботочные работы: прокладка кабельных линий и монтаж систем пожарной сигнализации, оповещения при пожаре, охранного телевидения, сети связи и электроснабжения. Работы провели в рамках национального проекта «Семья».

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин проконтролировали ремонт покрытия проезжей части моста имени Александра Невского через реку Великую в Пскове.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



24 сентября 2026

Осадки и сильный ветер ждут жителей Псковской области в конце недели
24 сентября 2026

В Пскове завершается второй этап реконструкции котельной № 9
24 сентября 2026

Михаил Ведерников и Борис Елкин проконтролировали ход капремонта детсада № 43 в Пскове
24 сентября 2026

«Билайн» запустил «Детский режим интернета» для безопасности самых юных пользователей
24 сентября 2026

О гастролях в Пскове, философии кукольного жанра и «оживлении неживого» поговорили на «Серебряном дожде». Главное
24 сентября 2026

На мосту имени Александра Невского в Пскове завершается ремонт дорожного покрытия
24 сентября 2026

Валентина Чернова: Социально-психологическое тестирование не влияет на будущее ребёнка
24 сентября 2026

Около 200 сайтов с пропагандой наркотиков заблокировали в Псковской области

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...