В Пскове завершается второй этап реконструкции котельной № 9

19:21, 24 сентября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин посетили котельную № 9, которая сейчас находится на реконструкции. В ней заменяют три водогрейных газомазутных котла ПТВМ-100 мощностью 100 Гкал/час каждый, передаёт корреспондент ПАИ.

В Пскове на улице Инженерной продолжается масштабная реконструкция котельной № 9. Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Все оставшиеся работы планируют выполнить в течение месяца. В начале ноября будут проводить пусконаладочные испытания.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











В настоящее время проведена замена одного из трёх водогрейных котлов, реализуется второй этап реконструкции. В 2025 году завершена первая очередь проекта. Строительно-монтажные работы в объекте начали 9 марта, сейчас процент готовности составляет более 90 %.

Отметим, что котельная № 9 в Пскове обеспечивает теплом почти половину города – жилые кварталы и десятки социальных объектов. Модернизация объекта – один из самых крупных проектов и реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин проконтролировали ремонт покрытия проезжей части моста имени Александра Невского через реку Великую, а также ход капремонта детсада № 43 в Пскове.