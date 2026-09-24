Осадки и сильный ветер ждут жителей Псковской области в конце недели

19:45, 24 сентября 2026, ПАИ

Дождливую погоду и сильный ветер прогнозируют в Псковской области в пятницу, 25 сентября. Ночью синоптики обещают сильные осадки, днём – кратковременные.

Северный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, утром и днём порывы южного ветра достигнут 9–14 метров в секунду. Температура в области ночью составит +7...+12 градусов, днём – до +10...+15 градусов.

В Пскове ночью будет идти дождь, днём ожидаются кратковременные дожди. Ночью столбики термометров покажут +9...+11 градусов, днём поднимутся до +12...+14.

Ранее сообщалось, что штормовой циклон прорывается вглубь Русской равнины.