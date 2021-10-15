Расторгнут контракт с подрядчиком по ремонту моста через реку Милевку в Пскове

16:02, 15 октября 2021, ПАИ

Управление городского хозяйства администрации Пскова расторгло контракт с компанией, которая планировала отремонтировать мост через реку Милевку. Об этом сообщил и. п. главы администрации города Борис Елкин на сессии Псковской городской Думы 15 октября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Депутаты заинтересовались судьбой моста, который расположен в самом центре города. Парламентарии также спросили, успеет ли город освоить выделенные на ремонт средства в этом году.

Борис Елкин пояснил, что в этом году контракт был расторгнут, так как подрядчик предложил на аукцион поддельный документ при оценке опыта работы. Второй участник закупки подал в суд, по решению которого заказчику пришлось расторгнуть заключенный документ. Теперь готовятся повторные процедуры на ремонт моста. «Помимо судебных тяжб, подрядчик не исполнял обязанности, прописанные в контракте», - уточнил Борис Елкин.

Он добавил, что на объект выделены средства из бюджета региона и они никуда не пропадут, так как будут перераспределены на другие объекты, которые выполняются с опережением графика. В случае перехода моста на следующий год, деньги будут перераспределены с этих объектов.