Более 250 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

09:36, 16 октября 2021, ПАИ

За сутки в Псковской области коронавирусом заразились 252 человека, общее количество инфицированных за весь период пандемии выросло до 53 905. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

Выздоровели за сутки 159 пациентов в регионе (45 545 всего), за весь период скончались 839 человек.

Лаборатории провели за сутки 2 165 исследований на COVID-19 (572 300 всего).

Михаил Ведерников также отметил, что в связи с ростом заболевших принято решение расширить коечный фонд в Псковской области до 1035 мест.