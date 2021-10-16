Более 250 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки
За сутки в Псковской области коронавирусом заразились 252 человека, общее количество инфицированных за весь период пандемии выросло до 53 905. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.
Выздоровели за сутки 159 пациентов в регионе (45 545 всего), за весь период скончались 839 человек.
Лаборатории провели за сутки 2 165 исследований на COVID-19 (572 300 всего).
Михаил Ведерников также отметил, что в связи с ростом заболевших принято решение расширить коечный фонд в Псковской области до 1035 мест.
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