Фальшивые пять тысяч рублей обнаружили в финансовом учреждении Пскова

12:08, 16 октября 2021, ПАИ

12 октября в Пскове в финансовом учреждении обнаружили пять тысяч рублей с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся сведениям, поступила она в выручке одной из организаций города Опочки. Идёт проверка.