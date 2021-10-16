Фальшивые пять тысяч рублей обнаружили в финансовом учреждении Пскова
12 октября в Пскове в финансовом учреждении обнаружили пять тысяч рублей с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
По имеющимся сведениям, поступила она в выручке одной из организаций города Опочки. Идёт проверка.
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