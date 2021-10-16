Мумифицированный труп мужчины обнаружили в Плюсском районе
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Фото: Районная газета «Плюсский край»
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Фото: Районная газета «Плюсский край»
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Фото: Районная газета «Плюсский край»
На прошлой неделе в деревне Погорелово Плюсского района в заброшенной бане дети обнаружили мумифицированный труп мужчины. Об этом сообщает районная газета «Плюсский край».
По предварительной информации, погибшим оказался один из обеспечиваемых специнтерната — 50-летний мужчина, который был объявлен в розыск 17 декабря 2020 года.
На месте работали сотрудники полиции и Следственного комитета.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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