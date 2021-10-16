Мумифицированный труп мужчины обнаружили в Плюсском районе

16:15, 16 октября 2021, ПАИ



Фото: Районная газета «Плюсский край»



Фото: Районная газета «Плюсский край»



Фото: Районная газета «Плюсский край»





На прошлой неделе в деревне Погорелово Плюсского района в заброшенной бане дети обнаружили мумифицированный труп мужчины. Об этом сообщает районная газета «Плюсский край».

По предварительной информации, погибшим оказался один из обеспечиваемых специнтерната — 50-летний мужчина, который был объявлен в розыск 17 декабря 2020 года.

На месте работали сотрудники полиции и Следственного комитета.

Обстоятельства произошедшего выясняются.