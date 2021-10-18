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Общество

Всемирный день конфет празднуется сегодня

18 октября отмечается всемирный день конфет. Этот день объединил не только любителей сладостей, но и тех, кто имеет непосредственное отношение к процессу производства этого лакомства, пишет calend.ru.

Есть мнение, что конфеты появились ещё в эпоху Древнего Египта, а произошло это по стечению обстоятельств, когда смешалось содержимое опрокинутых сосудов: орехи, мёд и инжир.

Во всем мире славились арабские или восточные сладости. Именно арабы стали использовать первыми сахар в приготовлении конфет.
На Руси делали леденцы, используя для этого кленовый сироп, мёд и другие продукты. На тот момент все сладости делали вручную и являлись плодом воображения, творческой мысли и эксперимента. Так рождались новые идеи и новые виды сладостей, в том числе и конфет.

Кондитеры, компании-производители, владельцы товарных знаков стараются принимать участие в ежегодных мероприятиях, посвящённых всемирному дню конфет.

К празднику бывают приурочены фестивали, карнавалы, выставки, мастер-классы по созданию конфет ручной работы. Конфеты на этих мероприятиях становятся лучшим подарком для детей, ведь именно они остаются самыми преданными поклонниками этого лакомства.

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