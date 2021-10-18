Занимавшихся изготовлением наркотиков петербуржцев осудят в Псковской области

10:24, 18 октября 2021, ПАИ

В Псковской области перед судом предстанут жители Санкт-Петербурга, один из которых является гражданином Казахстана. Они обвиняются в производстве особо крупной партии наркотического средства, сообщили в областной прокуратуре.

Обвиняемые вступили в организованную преступную группу по сбыту наркотиков с использованием интернет-магазина. Они размещали разовые дозы наркотиков в тайники-закладки, а затем занимались их производством в арендованном для этих целей доме на территории Плюсского района.

В доме и на участке изъяли более 1,4 кг наркотиков синтетического происхождения, предназначавшихся для дальнейшего сбыта, прекурсоры, химические реактивы и оборудование, с использованием которых обвиняемые серийно изготавливали запрещенные вещества.