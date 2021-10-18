Наша Росгвардия нас бережет – пресс-конференция с Игорем Ивановым

13:28, 18 октября 2021, ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая предварительным итогам работы Росгвардии в Псковской области в 2021 году. О том как работают росгвардейцы в регионе рассказал начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Псковской области Игорь Иванов. Предлагаем вашему вниманию стенограмму встречи в медиацентре ПАИ.

- До конца года ещё далеко, но, тем не менее, какие-то итоги 2021 года предварительно подвести можно. Какая обстановка в Псковской области, если исходить с точки зрения Росгвардии?

- Этот год для нас знаменательный - прошло 5 лет, как на территории Псковской области существует Росгвардия. 30 сентября мы отмечали 5-ти летний юбилей. Первоначально, после реализации федерального закона о войсках национальной гвардии, было принято решение сформировать такие подразделения, как территориальные органы управления Росгвардии по областям. Сначала у нас был Отдел, сейчас Управление, структура немного изменилась. Честно говоря, время пролетело незаметно. По-прежнему в структуру управления входит специальный отряд быстрого реагирования так называемый СОБР, специальный отряд мобильного особого назначения – ОМОН, центр лицензионно-разрешительной работы, отдел вневедомственной охраны и районные подразделения на местах – это 9 филиалов и 4 отделения, которые занимаются по линии лицензионно-разрешительной работы. За 5 лет структура в принципе не поменялась, как не поменялись и задачи. Задачи также изложены в 226 Федеральном законе. Основные задачи:

- участие в охране общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; - охрана важных государственных объектов; - участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом; - участие в обеспечении режима чрезвычайного положения; - оказание содействия пограничным органам в охране государственной границы; - федеральный государственный контроль в области оборота оружия; - частная охрана, детективная деятельность; - контроль над объектами топливно-энергетическими комплексами; - охрана особо важных объектов, подлежащих обязательной охране. Появилась новая задача пару лет назад по решению президента РФ – это обеспечение безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, то есть губернаторов.

Говоря об итогах истекшего периода, можно сказать, что результаты положительные. Говоря о точности проведенных мероприятий, хочу сказать, что подразделениями вневедомственной охраны на сегодняшний день охраняется 2697 объектов. Это серьезная цифра. Ежедневно мы выставляем более 30 групп задержания в смену по всей области. Если говорить о результатах, то самый главный показатель сохраняемых объектов, то не допущено ни одного преступления. Это один из таких важных показателей.

Следующим моментом деятельности вневедомственной охраны является выполнение плана по доходам. Несмотря на период переустановления, перехода из МВД в Росгваридию, план выполнялся на 100 и более процентов. Денежные средства были доведены в доход государства в полном объеме.

Говоря о результатах подразделений вневедомственной охраны, групп задержания, за истекший период выявлено более 200 правонарушений и 215 из них это именно на охраняемых объектах. В подразделение вневедомственной охраны входит структура единой дислокации, соответственно работают во взаимодействии с подразделениями МВД – это ППС, подразделения ГБДД, дежурные части. За истекший период мы отреагировали более 300 раз на обращение дежурных частей территориальных органов. С помощью технических средств охраны мы обеспечиваем охрану всех учебных заведений на территории Псковской области.

Говоря о спецподразделениях, конечно же, они вошли в структуру Росгвардии со своими традициями. Это боевые подразделения. СОБРом за истекший период было выполнено более 119 служебно-боевых задач, как на территории области, так и за её пределами. При содействии сотрудников спецподразделения задержано по подозрению в совершении преступлений и административных правонарушений 76 граждан, из незаконного оборота изъято более 10 единиц огнестрельного оружия. Псковский СОБР создан в 1993 году, в «лихие девяностые». Входили они тогда в структуру подразделений по борьбе с организованной преступностью и, перейдя в структуру Росгвардии, выполняют те же задачи. За мужество и героизм, проявленные во время выполнения задач, многие бойцы награждены государственными наградами: Орден Мужества, медалью «За отвагу».

Отряд мобильного особого назначения – ОМОН - создан в 1992 году, раньше он назывался специальный отряд милиции. Большинство сотрудников служат в ОМОН с первых дней, настоящие профессионалы. С начала года бойцы ОМОН около 500 раз привлекались по обеспечению охраны общественного порядка, к проведению специальных операций. За этот период ими задержано за совершение различных правонарушений более 300 граждан, изъято из незаконного оборота 63 единицы огнестрельного оружия. В структуре ОМОН находится такое важное подразделение, как инженерно-технический отдел. На него возложены функции по обезвреживанию взрывных устройств различного уровня. За истекший период 141 выезд осуществлен, уничтожено более 20 килограмм взрывчатых веществ. Также как и СОБР, псковский ОМОН неоднократно выезжал в горячие точки, более 30 командировок бойцов, на счету по 5-6сложных командировок на Северный Кавказ. Мы проводили анализ: более 200 бойцов награждены государственными наградами за участие в служебных командировках за территорию области. По указу президента заместитель командира ОМОН представлен к государственной награде «За отличие в охране государственного порядка». Награждение пройдет на территории округа.

Центр лицензионно-разрешительной работы – важное подразделение. Основные задачи – это организация осуществления федерально-государственного контроля в области оружия, частной детективной, охранной деятельности, выполнение мероприятий по контролю над юридическими лицами. Говоря о важности этого подразделения, можно сказать, что у них на учёте состоит более 20 000 граждан, получивших лицензии на право владения оружием. Оружия у этих граждан более 36000. В ходе госконтроля сотрудниками подразделения было составлено более 1000 протоколов за различные правонарушения. Все перед законом равны, и владельцы оружия, которые нарушают, конечно же, они не уходят от ответственности. В ходе проведенных мероприятий изъято около 500 единиц оружия. Кроме задач по контролю над оборотом оружия данное подразделение выполняет функции за выдачу разрешительных документов на соответствующую частную охрану и детективную деятельность. На территории области у нас 64 охранных предприятия с серьезным штатом. Часть из них используют в своей деятельности служебное оружие. Контрольную функцию выполняем и за истекший период проведено 548 проверок объектов частных охранных организаций, было выявлено 60 административных протоколов. Все виновные были привлечены к ответственности.

- 36000 единиц оружия, очень много. Какие основные нарушения, которые выявляет Росгвардия во время проверки владельцев оружия?

- Проверки бывают различного рода. Как рейдовые мероприятия из последних – это операция «Охота». Это занятие тоже требует контроля. Какие нарушения выявлялись? Это нахождение без разрешительных документов. Гражданин приехал на охоту, забыв документы. Оружие было изъято. В ходе выполнения контрольных мероприятий по месту жительства нарушения в хранении оружия, например, вне сейфа, хранение совместно оружия и боеприпасов, такие моменты очень важные, чтобы исключить доступ посторонних лиц.

- Серьёзных правонарушений нет?

- Да. Владельцы оружия ответственно к этому подходят, и та проводимая нами профилактическая работа она действует. Грубых нарушений не выявляются.

- Во всех псковских школах находятся тревожные кнопки Росгвардии?

- Да, так точно.

- Были ли прецеденты, когда вас вызывали в школу и что это обычно такое?

- Серьезных прецедентов не было. Срабатывание кнопок происходило, если были какие-то учения, смотрели, как реагирует преподавательский состав, также обрабатывались фейковые сообщения. Серьёзных срабатываний тревожных кнопок не было.

- Фейковые сообщения усложняют вам жизнь. Как вы оцениваете готовность педагогического состава, многие говорят, что не готовы у нас ни педагоги, ни учителя, ни ученики, ни родители правильно реагировать на опасные ситуации. Никто толком не знает, что делать. Уроки ОБЖ вроде у нас в школах есть.

- Мы проводим обучение, разъясняем порядок действий при различных ситуациях. Существует алгоритм при получении, к примеру, сигнала на пульт централизованной охраны с какого-либо учебного заведения. В данном случае на место прибывает две группы задержания. Если в других случаях одной достаточно, то здесь у нас идет усиление, потом, в зависимости от ситуации, идёт привлечение спецподразделений. Алгоритм этот есть, он будет работать, конечно, если правильно будет действовать учителя, преподавательский состав.

- Есть такая практика, но она не всегда работает из-за недостатка бюджетных средств, я имею ввиду сдачу оружия незаконно хранящегося, которым занимаются ваши коллеги с МВД. Или вы?

- Мы занимаемся параллельно с МВД. Давно существует практика сдача огнестрельного оружия на возмездной основе, с девяностых годов это начиналось. Любой гражданин, обнаружив какое-то огнестрельное оружие, приносил его в органы внутренних дел, принималось соответствующе решение, если он его действительно нашел, а не хранил, то он не привлекался к ответственности, и ему выдавалось денежное вознаграждение. Этот механизм продолжает работать, есть определенные результаты. Мы в этом году обратились к губернатору с просьбой дополнить постановление уже в другой части: для владельцев оружия, понятно, это их собственность, в определенное время возникает необходимость не пользоваться оружием, соответственно, разрешение просрочено, нет желания пройти медицинскую комиссию. Оружие изымается, и длительное время хранится в дежурных частях на складах, таких единиц доходит до 1000. Мы вышли с инициативой, чтобы это оружие, которое хранилось на законных основаниях, гражданин мог реализовать путем сдачи его в МВД и за это получить определенную сумму. Сумма зависит от вида оружия: гладкоствольное, нарезное или припасы. Надеемся, что в ближайшее время это постановление будет подписано, потому что все согласования прошли, поддержка от губернатора у нас имеется, надеемся, что этот механизм заработает.

- Насколько будете выяснять, действительно ли человек нашел или он пришел и сказал, что нашел. Ему поверят или будет проходить проверка?

- Это процессуальный момент, поэтому здесь решение будет принято в зависимости от вида оружия. Дознаватель или следователь будет проводить серьезную проверку.

- Это оружие проверят: применялось ли оно?

- Да. Проверяется оружие по учётам. Это не быстрая процедура. Решается вопрос: будет ли гражданин привлечен к уголовной ответственности или нет.

- Или получит деньги за сданное оружие или получит срок?

- Да.

- О какой сумме идет речь?

- От 1000 рублей и выше, в зависимости от вида оружия.

- Если сдают, то больше сдают дедовскую двустволку, которую не хочется перерегистрировать или эхо войны какое-то?

- Сдают и современное оружие, и эхо войны, и дедовское.

- А чего больше?

- Больше гладкоствольного оружия. Был период, когда оно не требовало регистрации, поэтому где-то на чердаках, подвалах ещё находится оружие.

- Человек нашел оружие, он может его себе оставить и зарегистрировать его?

- Нет, к сожалению, нет. Раньше такая процедура существовала, в настоящее время приказ отменен, все идет на утилизацию. Буквально вчера мы отправили под охраной караула в Санкт-Петербург на уничтожение достаточное количество изъятого оружия.

- Оно именно уничтожается, в бюджет никуда не поступает, на продажу?

- Нет.

- Среди определенного круга людей при слове Росгвардия , сразу вспоминается ребята со щитами, в шлемах, которые разгоняют общественные беспорядки. Насколько это актуально в Пскове. несанкционированные митинги проходят в Москве больше, насколько Псков на ваш взгляд отличается в этом плане?

- При большом количестве митингов различных согласованных, несогласованных, специальные средства спецподразделений не применялись, не было оснований.

- У нас в этом плане спокойное место?

Игорь Иванов: Да, у нас законопослушные граждане.

- Это больше к городам миллионникам относится?

- Да, наверное, там интереснее.

- У меня есть старинное ружье, оно хранилось на чердаке, хотелось бы оставить его, чтобы детям перешло на память. Если я его сдам, то, что тогда?

Игорь Иванов: Да, к сожалению, это так. Но, если ружье имеет культурную ценность, если будет проведена экспертиза, это будет подтверждено, то, конечно же, его можно будет оставить, привести в соответствие, то есть охолостить, но это сложная процедура. Будут ли оправданы затраты? Как память понятно, но тогда на законных основаниях оно должно передаваться, например, от отца сыну.

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