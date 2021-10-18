Латвию признали мировым лидером по распространению COVID-19

17:59, 18 октября 2021, ПАИ

Латвия лидирует в мире по числу подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на миллион жителей. Об этом заявил американский университет Джона Хопкинса, опираясь на собственные исследования и расчёты. Данные были опубликованы на странице в Facebook главного эпидемиолога латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний Юрия Перевощикова.

На своей странице в Facebook он разместил скриншот данных университета, пометив публикацию подписью «мировые антирекорды». Как указано на изображении, Латвия в данном списке занимает первое место.

Согласно публикации, по состоянию на 17 октября в стране было выявлено 7679,97 случая заболевания COVID-19 на миллион населения в неделю. Второе место в списке занял Барбадос – 7125,28 cлучая, третье – Грузия с показателем 7106,18 cлучая.