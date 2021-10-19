Главный тренер ФК «Луки-Энергия» покинул свой пост

09:18, 19 октября 2021, ПАИ

Главный тренер футбольного клуба «Луки-Энергия» Сергей Гунько покинул свой пост. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе клуба, решение об отставке главного тренера принято попечительским советом футбольного клуба в связи с низкими спортивными показателями команды на первом групповом этапе.

Исполняющим обязанности главного тренера ФК «Луки-Энергия» назначен Сергей Осадчук, уже возглавлявший тренерский штаб команды с 2016 года по апрель 2021 года, а в последнее время работавший в клубе в должности помощника Сергея Гунько.