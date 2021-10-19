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Тонну белорусской говядины не пропустили через границу в Невельском районе

В деревне Лобок Невельского района инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении мероприятий с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области запретили ввоз одной тонны говядины в четвертинах на кости. Мясо везли из Белоруссии в Великие Луки.

Выяснилось, что на продукцию отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы и клейма, подтверждающие ее безопасность и происхождение. Также управление Россельхознадзора выявило в автомобиле отсутствие холодильного оборудования, необходимого при транспортировке и хранении мясосырья. Кроме того, обнаружено нарушение указания Россельхознадзора, выразившееся в поставках говядины на кости с территории Белоруссии, являющейся страной, как пояснили в ведомстве, с неопределенным статусом по губкообразной энцефалопатии.

Перемещение мяса на кости по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате товара в Белоруссию. По факту выявленных нарушений возбуждено дело об административном правонарушении.

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