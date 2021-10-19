Встреча на «Седьмом небе». Сандали с носками, проигрыш в игре и другие причины для расставания

21:43, 19 октября 2021, ПАИ

Каждый вторник и четверг на радиостанции «Седьмое небо» в эфир выходит программа «Место встречи». На протяжении двух часов ведущие общаются на различные темы, дарят позитив и разыгрывают подарки. Один из способов забрать приз – интерактив. В эфире озвучивается тема, а слушатели присылают свои мысли в чаты.

Сегодня слушатели предложили массу странных и нелепых поводов для расставания. Предлагаем вашему вниманию топ самых оригинальных из них:

1. Он не мог вынести того, что его постоянно побеждала на Xbox.

2. Потому что он носит сандали с носками.

3. После свадьбы он не изменил семейное положение в своем аккаунте на Facebook.

4. Я люблю котиков, а он любит аквариумных рыбок. И наши увлечения не совместимы!

5. Он ставит стакан не на подстаканник.

6. Не отряхнула ноги, перед тем как сесть в машину.

7. Прочитал сообщение и не ответил.

8. Пока спал, случайно стукнул локтем и поставил синяк.

9. Потому что он слушал шансон.

10. Знакомая бросила парня, потому что он слишком много делал ей комплиментов.

Своими мыслями и предложениями псковичи делятся каждый вторник и четверг на волне 107.1FM. Присоединяйтесь! Слушайте, пишите, звоните и получайте подарки. Самые оригинальные ответы будем публиковать в нашем топе. До встречи на нашем сайте и радио «Седьмое небо»!