Встреча на «Седьмом небе». Сандали с носками, проигрыш в игре и другие причины для расставания
Каждый вторник и четверг на радиостанции «Седьмое небо» в эфир выходит программа «Место встречи». На протяжении двух часов ведущие общаются на различные темы, дарят позитив и разыгрывают подарки. Один из способов забрать приз – интерактив. В эфире озвучивается тема, а слушатели присылают свои мысли в чаты.
Сегодня слушатели предложили массу странных и нелепых поводов для расставания. Предлагаем вашему вниманию топ самых оригинальных из них:
1. Он не мог вынести того, что его постоянно побеждала на Xbox.
2. Потому что он носит сандали с носками.
3. После свадьбы он не изменил семейное положение в своем аккаунте на Facebook.
4. Я люблю котиков, а он любит аквариумных рыбок. И наши увлечения не совместимы!
5. Он ставит стакан не на подстаканник.
6. Не отряхнула ноги, перед тем как сесть в машину.
7. Прочитал сообщение и не ответил.
8. Пока спал, случайно стукнул локтем и поставил синяк.
9. Потому что он слушал шансон.
10. Знакомая бросила парня, потому что он слишком много делал ей комплиментов.
Своими мыслями и предложениями псковичи делятся каждый вторник и четверг на волне 107.1FM. Присоединяйтесь! Слушайте, пишите, звоните и получайте подарки. Самые оригинальные ответы будем публиковать в нашем топе. До встречи на нашем сайте и радио «Седьмое небо»!
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Встреча на «Седьмом небе». Сандали с носками, проигрыш в игре и другие причины для расставания
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