Эксперт выступил за продление школьных каникул

10:28, 20 октября 2021, ПАИ

Продление школьных каникул на две недели позволит снизить уровень заболеваемости ковидом, уверен врач-вирусолог Евгений Тимаков. Он также предложил продлить сроки дистанционного обучения студентов в перешедших на него российских вузах, пишет ТАСС.

«Дистанционное обучение и удлинение выходных - это меры рабочие, потому что мы разобщаем источник инфекции с восприимчивым человеком, снижаем нагрузку на транспортные узлы, на социальные объекты. Меры абсолютно адаптивны, я бы к ним добавил, наверное, еще удлинение школьных каникул и дистанционного обучения студентов на две недели», - сказал он.

Тимаков отметил, что благодаря снижению количества социальных контактов в общественных местах появляется меньше источников инфекции и ее передача частично блокируется.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила объявить в РФ с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни, а в регионах с наиболее сложной ситуацией - ввести нерабочие дни уже с 23 октября, а также сделать допуск на некоторые объекты только по QR-кодам и принять другие меры по борьбе с коронавирусом.