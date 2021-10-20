Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Пскове, Пушкиногорском и Себежском районах

10:37, 20 октября 2021, ПАИ

В Пскове, Пушкиногорском и Себежском районах дорожной полицией в ходе проводимых мероприятий установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

19 октября в Пскове на улице Конной остановили для проверки автомобиль Mitsubishi, за рулем которого находился 32-летний пьяный мужчина.

Утром того же дня в Пушкиногорском районе на дороге Новгородка – Пушкинские Горы за рулем ВАЗ-211340 находился 20-летний нетрезвый житель Острова.

19 октября около 12:00 в деревне Илово Себежского района остановили автомобиль ВАЗ-2107, за рулем которого находился 54-летний житель Себежского района. У него также имелись признаки алкогольного опьянения.

Пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.