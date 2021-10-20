Псковский аэропорт получил разрешение на прием рейсов из Турции, Египта и Белоруссии

17:32, 20 октября 2021, ПАИ

Международный аэропорт «Псков» имени княгини Ольги получил разрешение на прием рейсов из Египта, Турции и Белоруссии. Об этом сообщил его директор Артём Тарасов.

По его словам, есть несколько авиакомпаний, которые готовы выполнять международные рейсы из Пскова. «Сейчас будет стоять вопрос цены: кто дешевле, тот и полетит. Второй момент — у кого надёжнее туроператор. Потому что туроператоры бывают недобросовестные: они заявляют одно, а по факту люди получают другое - море негатива, отдых испорчен», - рассказал директор аэропорта.

Он уточнил, что вопрос находится на контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. «С комитетом по туризму тесно занимаемся этим вопросом», - добавил Артём Тарасов.

21 октября состоится встреча представителей псковского аэропорта с одним из туроператоров, который готов пообщаться на эту тему. «Но пока только пообщаться: мы хотим понять, что им хочется, они хотят понять, что мы можем. Потом уже будем делать выводы по результатам разговора. Мы работаем в этом направлении очень плотно», - заверил спикер.