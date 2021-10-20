В Пскове завершают строительство детского сада на улице Коммунальной

21:54, 20 октября 2021, ПАИ

В завершающей стадии находится строительство детского сада на улице Коммунальной, 56 в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации. Дошкольное учреждение на 120 мест возводится в рамках национального проекта «Демография».

В здании детского сада подходят к концу отделочные работы, идет установка оборудования. В начале ноября планируется начать сборку и установку мебели.

На территории детского сада закачивается монтаж детских площадок и устройство уличного освещения. На пешеходной зоне уложен асфальт и брусчатка. При благоприятных погодных условиях рабочие приступят к укладке резинового покрытия на детских площадках.

На объекте трудятся более 50 специалистов. Все работы идут с соблюдением графика.



Срок ввода объекта в эксплуатацию намечен на декабрь. Заказчиком работ выступает Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова. Работы выполняются подрядной организацией ООО «Стройсистема».