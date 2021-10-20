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Политика

Поисковики отряда «Штурм» нашли останки четырёх бойцов в Великолукском районе

Останки четверых бойцов Красной Армии обнаружены в Великих Луках. Фото Великолукская правда. Новости

Вчера, 19 октября 2021 года при проведении разведывательного выезда в Великолукском районе поисковиками ПО «Штурм» города Великие Луки были обнаружены останки четырёх советских бойцов. Трое останков обнаружены в воронке, сообщает корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

Из личных вещей с останками найдены каски, фрагменты поясных ремней, ботинки. К сожалению, никаких именных вещей, позволяющих установить личности советских военнослужащих, на месте раскопа не обнаружено. Один из советских бойцов был найден совсем не глубоко в грунте, на поле.

Останки были растянуты на площади пяти метров. По-видимому,  это произошло при проведении сельскохозяйственных работ на поле.

С останками бойца удалось найти фрагмент кожаного кошелька, в котором лежали фрагменты обрывка газеты, можно предположить, заготовки для курения махорки бойцом. Именных предметов или смертного медальона с останками бойца, также не обнаружено.

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