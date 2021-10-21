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Общество

Отказавшихся от вакцинации сотрудников теплосетей Пскова отстранят от работы

Фото ПАИ

Непривитых сотрудников теплосетей Пскова начнут отстранять от работы в ноябре. Об этом Псковские теплосети сообщили в своем Instagram-аккаунте.

20 октября прошла встреча директора предприятия Игоря Максимова с коллективом. Руководитель отметил, что был подписан приказ, в котором говорится об отстранении от работы сотрудников, которые не привьются от коронавируса. Приказ вступит в силу 8 ноября 2021 года.

«Каждый непривитый будет отстранён от исполнения трудовых обязательств, без сохранения заработной платы, в случае недостижения коллективного иммунитета в 80% и более», - отметили в теплосетях.

Фото из Instagram-аккаунта теплосетей

На предприятии целый год проводили тесты на коронавирус, организовывали пункты прививок.

«Многие из наших коллег болеют, было время, когда возникали вопросы, кто встанет к котлу, но самое страшное не это, страшнее всего то, что молодые ребята попросту умирают, потери есть и на нашем предприятии, мы приносим искренние слова соболезнования родственникам тех, кто стал жертвой этого вируса», - рассказали в Instagram-аккаунте предприятия.

Напомним, в июле текущего года от коронавируса привилась почти половина сотрудников теплосетей Пскова.

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