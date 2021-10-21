127 дворов приведут в порядок в Пскове до 2027 года
Муниципальные программы, которые будут действовать в течение 2022-2027 годов, обсудили члены комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы в ходе заседания, которое состоялось в четверг, 21 октября, под председательством заместителя главы города Сергея Гаврилова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В частности, в рамках программы «Формирование современной городской среды» с 2022 по 2027 годы планируется благоустроить в Пскове не менее 16 общественных территорий и не менее 127 дворовых территорий многоквартирных домов. Также предполагается, что доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, составит к 2027 году не менее 40% от общего количества жителей города в возрасте от 14 лет.
Также в повестке дня значился вопрос о внесении изменений в Правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова, касающихся требований к установке площадок для мусорных контейнеров. Но представители Управления городского хозяйства администрации Пскова попросили снять его с рассмотрения и не выносить на депутатскую сессию, так как, по их мнению, предложенный проект необходимо доработать. Члены думского комитета проголосовали за это предложение.
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