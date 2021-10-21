«Ошибки, которые бесят»: преподаватель ПсковГУ Елена Ковалых рассказала о нормах культуры речи

15:50, 21 октября 2021, ПАИ

Мастер-класс по культуре речи прошел сегодня для студентов Псковского государственного университета в рамках IХ Международного молодежного форума проектных инициатив «Наследники». Занятие провела доцент кафедры русского языка и русского языка как иностранного ПсковГУ Елена Ковалых, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

На встрече со студентами преподаватель раскрыла понятие «культура речи» и рассказала о ее характеристиках. Особое внимание Елена Ковалых обратила на частые погрешности в нашей речи, назвав их «ошибки, которые бесят».

«Ошибки – это варианты, которые не являются нормативными, - подчеркнула филолог. – А норма – это один из вариантов, который был признан образцовым. Однако нормы постоянно меняются под действием различных процессов языка».

Елена Ковалых отметила, что ошибки могут возникать интуитивно - в том случае, когда человек подбирает слово по аналогии. В качестве примера преподаватель привела слово «звонить». В ряде глаголов на -ить ударение в форме настоящего времени падает на корень (чинить – чинит, любить – любит, варить – варит), поэтому по аналогии с этими словами многие делают ошибку, ставя ударение в слове «звонит» так же на корень. Так и появляется ошибка.

Преподаватель подчеркнула, что для определения нормы необходимо обращаться к достоверным источникам. К их числу относятся «Национальный корпус русского языка», «Грамота.ру», «Орфографическое комментирование русского языка», Орфографический академический ресурс «Академос» и другие.

Демонстрируя преимущество таких источников, Елена Ковалых рассмотрела историю употребления слова «кофе» в русском языке. Согласно данным «Национального корпуса русского языка», это слово изначально употреблялось исключительно в среднем роде и только в XX веке поменяло род на мужской. В настоящее время словари допускают в разговорной речи употребление слова «кофе» в среднем роде.

Кроме того, доцент рассказала, что работа по созданию достоверных и полезных интернет-источников по культуре речи ведется и преподавателями, и студентами ПсковГУ. Это, например, сообщество «ЛингвоконсультантПсков», нацеленное на развитие лингвистической зоркости, а также Инстаграм-аккаунт azbuki_vedi, рассказывающий об истории русского языка.

Участники мастер-класса согласились, что мнение о человеке формируется из его умения общаться: ошибки вызывают вопросы об образованности и компетентности говорящего. Подводя итоги встречи со студентами, Елена Ковалых пожелала студентам помнить о необходимости соблюдать культуру речи, призвав их использовать достоверные источники и быть точными в своих выводах.

Мероприятия форума «Наследники» проводятся в рамках проекта «Преодолевая границы…» при поддержке Фонда президентских грантов совместно с Ассоциацией гуманитарной культуры.

В этом году форум пройдёт в смешанном формате. Участники в возрасте от 14 до 25 лет представят на форуме проекты, направленные на изучение и продвижение русского языка, истории и культуры России. Большинство проектов освещают литературоведческие, языковые, культурологические и краеведческие вопросы. В этом году часть проектов расскажет о русско-балтийских культурных связях. По итогам конкурса члены жюри, в состав которого вошли преподаватели ПсковГУ, определят победителей, которых наградят книжной продукцией.

В программу форума также вошли лекции и мастер-классы по русскому языку и литературе, цель которых - обратить внимание молодых людей в России и за рубежом на интересные особенности языка и литературы, пробудить интерес к дальнейшему знакомству с русской культурой.

22 октября под эгидой форума «Наследники» пройдет мастер-класс доктора филологических наук ПсковГУ, профессора Илоны Мотеюнайте «Поэтические диалоги: следы классики в поэзии современных авторов» (начало в 12:30, аудитория 314, главный корпус ПсковГУ), а в 14:30 состоится подведение итогов конкурса проектов и награждение победителей (актовый зал, ПсковГУ). На 23 октября запланирован видеофлешмоб «Дайте срок, всю правду вам про себя скажу я сам!» О поэте стихами поэта», приуроченный к 200-летнему юбилею Н. А. Некрасова.